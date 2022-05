Λίβερπουλ: Με Τιάγκο στη Μαδρίτη

Ο Τιάγκο Αλκάνταρα θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ισπανός μέσος είχε αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού στον αγώνα με τη Γουλβς για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής δεν είχε προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα μέχρι και σήμερα με τον Γιούργκεν Κλοπ να δηλώνει ότι θα τον περιμένει όσο χρειαστεί.

Ο ποδοσφαιριστής, όπως ανακοίνωσαν οι «Reds», θα ταξιδέψει για τη Μαδρίτη. Ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να αγωνιστεί στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην ισπανική πρωτεύουσα θα ταξιδέψει και ο Φαμπίνιο. Ο Βραζιλίανος είχε πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα με την Άστον Βίλα στις 10 Μαΐου.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid.

