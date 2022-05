Τσέλσι: Επισημοποιήθηκε η πώλησή της

Επισημοποιήθηκε η αλλαγή ιδιοκτησίας της Τσέλσι με τον λονδρέζικο σύλλογο να ανακοινώνει ότι η ομάδα πέρασε στα χέρια της κοινοπραξίας με επικεφαλής τον Τοντ Μπόελι.

Με αυτόν τον τρόπο έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη 19χρονη παρουσία του Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι. Ο Ρώσος κροίσος είχε βάλει πωλητήριο στους «μπλε» τον Μάρτιο προτού του επιβληθούν κυρώσεις για τις σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πριν από λίγες ημέρες η βρετανική κυβέρνηση είχε ανάψει το «πράσινο» φως για την εξαγορά της Τσέλσι. Το ντιλ έφτασε τις 4,25 δισεκατομμύρια λίρες (5 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η ομάδα του Λονδίνου λειτουργεί με ειδική κρατική άδεια που λήγει στις 31 Μαΐου.

Statement from the Board of Directors of Chelsea Football Club Limited.

