Τσάμπιονς Λιγκ: Ο Καρίμ Μπενζεμά παίκτης της χρονιάς

Ο Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Γάλλος επιθετικός της «Βασίλισσας» ήταν ο καλύτερος παίκτης στην πορεία της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στη Λίβερπουλ. Ο Μπενζεμά σημείωσε 15 γκολ της φετινή σεζόν, 10 εκ των οποίων στη νοκ άουτ φάση.

Ο 34χρονος φορ σημείωσε χατ τρικ στον επαναληπτικό της Ρεάλ με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16». Ο Μπενζεμά πέτυχε τέσσερα γκολ στα δύο ματς με την Τσέλσι στα προημιτελικά (χατ τρικ στο πρώτο) και ακόμη τρία στα ημιτελικά με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι.

🥇 UEFA’s Technical Observer panel have named Real Madrid’s Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022