Formula 1: Συνεχίζει στη Red Bull ο Σέρχιο Πέρεζ

Ο Σέρχιο Πέρεζ επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Red Bull μέχρι το 2024.

Ο Μεξικανός οδηγός πανηγύρισε πριν δύο μέρες την παρθενική του νίκη για φέτος στο Γκραν Πρι του Μονακό. Ο Πέρεζ έχει ακόμη τρεις δεύτερες θέσεις (Αυστραλία, Εμίλια Ρομάνια, Ισπανία) τη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα να είναι τρίτος στη βαθμολογία των οδηγών.

Ο 32χρονος οδηγός απέχει 15 βαθμούς από τον πρώτο στη βαθμολογία, ομόσταυλό του και Παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν. Ο Πέρεζ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι του Μονακό.

«Από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα της Red Bull, ο Τσέκο έχει κάνει φανταστική δουλειά. Έχει αποδείξει ότι είναι υπέροχος οδηγός για την ομάδα. Φέτος έχει κάνει ακόμα ένα βήμα και η διαφορά του από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν έχει κλείσει σημαντικά, όπως απέδειξε στην εξαιρετική pole position της Τζέντα και με την νίκη στο Μονακό. Είμαστε χαρούμενοι που θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα μέχρι το 2024, μαζί με τον Μαξ πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ζευγάρι οδηγών που μπορεί να μας φέρει βραβεία στη F1» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ.

