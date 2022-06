Μίλαν: Ανακοινώθηκε η αλλαγή ιδιοκτησίας

Η Μίλαν ανακοίνωσε ότι η εταιρεία RedBird Capital Partners απέκτησε τον σύλλογο από την Elliott Advisors UK Limited.

Η μέχρι πρότινος ιδιοκτήτρια εταιρεία θα διατηρήσει ένα κομμάτι μετοχών. Η αγοραπωλησία έφτασε στο 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ.

«Στόχος της RedBird είναι ο συνδυασμός μιας επιτυχημένης ομάδα στο γήπεδο, της ανάπτυξης και εξέλιξης των παικτών, αλλά και την προσθήκη εξειδικευμένων ανθρώπων στο δυναμικό. Παράλληλα, το όραμα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας διαφημιστικής επιχείρησης, με την εμπειρία της RedBird στην ανάδειξη αθλητικών δραστηριοτήτων παγκοσμίως, να διασφαλίζει πως το επόμενο κεφάλαιο της Μίλαν θα ανεβάσει σε νέα επίπεδα το κλαμπ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Έχουμε την τιμή να είμαστε μέρος της λαμπρής ιστορίας της Μίλαν και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε ρόλο στο επόμενο κεφάλαιο της ομάδας καθώς επιστρέφει στη θέση που της αξίζει στην κορυφή του ιταλικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Gordon Singer και ολόκληρη την ομάδα Elliott για την τεράστια δουλειά που έχουν κάνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια για την ανοικοδόμηση της ομάδας και την επιστροφή της στη θέση που της αξίζει, στην κορυφή της Serie A. H επένδυση της RedBird στην ιδιοκτησία της ομάδας αποδεικνύει ότι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να είναι επιτυχημένοι στο γήπεδο και βιώσιμοι έξω από αυτό – προσβλέπουμε σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με τον σύλλογο, την ομάδα διαχείρισης του και τους Milanisti σε όλο τον κόσμο για να συνεχίσουν να προωθούν τη Μίλαν τα επόμενα χρόνια» σημείωσε ο Τζέρι Καρντινάλε, ιδρυτής της RedBird.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG

RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh

