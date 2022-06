Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προτάθηκε ο Μάρκο Ασένσιο

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Μάρκο Ασένσιο.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής είχε λίγο χρόνο συμμετοχής τη φετινή σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 25χρονος παίκτης έπαιξε 19 φορές στη βασική ενδεκάδα και δύο φορές βασικός στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.

Κάπως έτσι φουντώνουν ξανά τα σενάρια για ενδεχόμενη παραχώρησή του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ξένου τύπου, ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, Χόρχε Μέντεζ, τον έχει προτείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο διάσημος Πορτογάλος εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών, περιμένει την απάντηση της αγγλικής ομάδας. Σημειώνεται ότι από τους «κόκκινους διαβόλους» έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμής οι Πολ Πογκμπά, Τζέσε Λίνγκαρντ και Χουάν Μάτα.

Ο Ασένσιο αποκτήθηκε από τη Ρεάλ το 2014. Αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μαγιόρκα και την Εσπανιόλ προτού επιστρέψει στους Μαδριλένους το 2016.

Με τη φανέλα της Ρεάλ έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα και τρία Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει 25 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανίας.

