Λίβερπουλ: Απέρριψε πρόταση της Μπάγερν για τον Μανέ

Η Λίβερπουλ απάντησε αρνητικά σε πρόταση της Μπάγερν Μονάχου για τον Σαντιό Μανέ

Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής, εδώ και αρκετές ημέρες έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους «Reds». Ο Μανέ έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι του 2023 αλλά η αγγλική ομάδα έχει θέσει τιμή πώλησης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «The Times», η Μπάγερν Μονάχου έκανε πρόταση 24,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή και επιπλέον 4,5 εκ. ευρώ με την μορφή μπόνους επίτευξης στόχων. Ωστόσο η απάντηση της Λίβερπουλ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήταν αρνητική.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα πρόταση της Μπάγερν. Εκτιμάται ότι η μεταγραφή θα κλείσει με ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μανέ αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ το 2016. Στα χρόνια που αγωνίστηκε στην αγγλική ομάδα είχε συγκομιδή 120 γκολ και 48 ασίστ σε 269 εμφανίσεις.

Ο 30χρονος Σενεγαλέζος ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ. Με τους «Reds» κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα πρωτάθλημα και ένα Τσάμπιονς Λιγκ.

