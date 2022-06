Σύζυγος νεκρού εργάτη στο Κατάρ: «Η ζωή του άξιζε τόσο λίγο, δούλευε πολλές ώρες μέσα στη ζέστη»

Συνεχίζονται οι μαρτυρίες για τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο Κατάρ κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Daily Mail 239 εργάτες από το Νεπάλ έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ρούμπα, η σύζυγος του οποίου μίλησε στο βρετανικό μέσο για τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν.

«Η ζωή του φαίνεται πως άξιζε τόσο λίγο τελικά. Ήθελα απλά να είναι εδώ μαζί μου, χωρίς να ζητάω χρήματα για τη ζωή του. Όταν μου είπαν ότι πέθανε ένιωσα σαν να έπεφτα από τον ουρανό. Ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πώς μπορώ να τον ξεχάσω;» είπε στην εφημερίδα η Παχρίν.

«Είπαν ότι η καρδιά του ευθύνεται για τον θάνατό του, αλλά ποτέ δεν είχε πρόβλημα. Μου έλεγε για τη ζέστη εκεί έξω, πως ένιωθε τη ζέστη του δρόμου κάτω από τα παπούτσια του. Μου έλεγε ότι δεν υπήρχε σκιά στο γήπεδο όταν κρεμόταν στα σχοινιά. Δούλευε πολλές ώρες, αλλά ποτέ δεν είχε πρόβλημα με την υγεία του», συμπλήρωσε η γυναίκα.

Όπως είπε ίδια στη Daily Mail, την πληροφόρησαν ότι ο σύζυγός της πέθανε στον ύπνο του. Αυτός είναι και ο λόγος που η οικογένειά του δε δικαιούται αποζημίωση αφού δεν πέθανε στο γήπεδο.

