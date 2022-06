Ράφα Ναδάλ: Με πατερίτσες στη Μαγιόρκα

Ο Ράφα Ναδάλ θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να συνεχίσει να παίζει τένις, γι’ αυτό υποβλήθηκε σε θεραπεία στο πόδι.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις αποκάλυψε μετά την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός ότι αγωνίστηκε στο παρισινό major με ενέσεις. Ο 36χρονος τενίστας υποφέρει από διαρκείς πόνους στο πόδι του.

Ξεκίνησε μάλιστα και τις σχετικές θεραπείες αφού, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Βίντεο που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων δείχνει τον Ράφα Ναδάλ να επιστρέφει στη Μαγιόρκα με πατερίτσες.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Wimbledon. Το θρυλικό major του Λονδίνου ξεκινά στις 27 Ιουνίου.

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV

— 9-7 in the 5th (@97InThe5th) June 7, 2022