ΛεΜπρόν Τζέιμς: Θέλει να αγοράσει ομάδα στο Λας Βέγκας

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξέφρασε την επιθυμία του να αγοράσει ομάδα στο Λας Βέγκας.

Ο σούπερ σταρ του NBA αποκάλυψε τα σχέδιά του στην εκπομπή The Shop. «Θέλω να αποκτήσω μία ομάδα. Ναι, θέλω να αγοράσω μία ομάδα, σίγουρα» είπε ο Τζέιμς στο πρόμο βίντεο της εκπομπής πριν την προβολή της την Παρασκευή.

Ο 37χρονος μπασκετμπολίστας έχει συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς μέχρι τη σεζόν 2022-2023. Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA, είναι μικρομέτοχος στο Fenway Sports Group που κατέχει τη Λίβερπουλ αλλά και την ομάδα του μπέιζμπολ, Μπόστον Ρεντ Σοξ.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει franchise του NBA στο Λας Βέγκας. Ωστόσο υπάρχουν πολλές αναφορές για επέκταση της Λίγκας στο μάλλον.

Την περασμένη εβδομάδα, εν όψει της έναρξης των τελικών του NBA, ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε τα σχέδια της Λίγκας. «Κάποια στιγμή, αυτό το πρωτάθλημα θα επεκταθεί αναπόφευκτα. Αλλά αυτή τη χρονική περίοδο δεν είναι κάτι που συζητάμε», ανέφερε ο κομισάριος του NBA.

“I want a team in Vegas.” 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 9, 2022