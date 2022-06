Παρί Σεν Ζερμέν: Κοντά σε συμφωνία με τον Ζινεντίν Ζιντάν

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ θα είναι όπως όλα δείχνουν ο αντικαταστάτης του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο των πρωταθλητών Γαλλίας. Ο Αργεντινός προπονητής έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την Παρί.

Ο Ζιντάν, σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, είναι ο προπονητής που ζήτησε ο Εμπαπέ, ο οποίος μα βάση το νέο του συμβόλαιο έχει λόγο στις κινήσεις της ομάδας. Ο 49χρονος προπονητής κατέκτησε τρία σερί Τσάμπιονς Λιγκ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη του θητεία.

Τη δεύτερη φορά που κάθισε στον πάγκο της ισπανικής ομάδας, την οδήγησε στο πρωτάθλημα.

Νωρίτερα, η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Λουίς Κάμπος στη θέση του Λεονάρντο. Ο νέος αθλητικός διευθυντής του συλλόγου του Παρισιού είχε συνεργαστεί με τον Εμπαπέ στη Μονακό.

