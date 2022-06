Σερένα Γουίλιαμς: Επιστρέφει στο Wimbledon

Τη μεγάλη επιστροφή της στους αγωνιστικούς χώρους σχεδιάζει η Σερένα Γουίλιαμς. Η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφία όπου φοράει λευκά (σήμα κατατεθέν του Wimbledon) γράφοντας «θα σας δω εκεί».

Η κάτοχος 23 grand Slam τίτλων είχε τραυματιστεί πέρσι στον πρώτο γύρο του βρετανικού major και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αναμέτρηση κόντρα στην Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί σε κάποιο τουρνουά.

Όπως φαίνεται η Σερένα Γουίλιαμς στοχεύει στην ισοφάριση του μεγάλου ρεκόρ της Μάργκαρετ Κορτ με 24 τίτλους Grand Slam. Η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται είναι ένα ζητούμενο αφού η αποχή της από τους αγωνιστικούς χώρους είναι μεγάλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία για να δηλώσει συμμετοχή έχει λήξει. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να εξασφαλίσει wild card, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί μόνο στο διπλό.

Η Σερένα Γουίλιαμς, που τον Σεπτέμβριο θα γίνει 41 ετών, έχει κατακτήσει το Wimbledon επτά φορές.

