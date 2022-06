Σερένα Γουίλιαμς: Επίσημη η επιστροφή της στο Wimbledon

Η Σερένα Γουίλιαμς εξασφάλισε wild card και θα αγωνιστεί στο Wimbledon.

Η τενίστρια από τις ΗΠΑ προανήγγειλε την επιστροφή της στο θρυλικό major μέσω ανάρτησης στο instagram. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε από το τουρνουά ότι της δόθηκε wild card, αφού η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είχε λήξει.

Η κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων είχε τραυματιστεί πέρσι στον πρώτο γύρο του βρετανικού major και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αναμέτρηση κόντρα στην Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς. Η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται είναι ένα ζητούμενο αφού δεν απέχει από τους αγώνες εδώ και έναν χρόνο.

Η Σερένα Γουίλιαμς, που τον Σεπτέμβριο θα γίνει 41 ετών, έχει κατακτήσει το Wimbledon επτά φορές.

Η αγωνιστική επιστροφή της τενίστριας από τις ΗΠΑ θα γίνει στο τουρνουά του Ίστμπουρν όπου θα παίξει στο διπλό με παρτενέρ την Ονς Ζάμπερ.

Εκτός από τη Σερένα, κάρτες ελευθέρας πήραν και οι Κέιτι Μπάουλτερ, Τζόντι Μπάρατζ, Σονέι Κάρταλ, Γιουρίκο Μιγιαζάκι, Κέιτι Σουόν. Αναμένεται να ανακοινωθούν άλλες δύο θέσεις.

Στους άνδρες, wild card πήρε ο κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων Σταν Βαβρίνκα, αλλά και ο νικητής του Libema Open Τιμ Βαν Ριτχόβεν! Μαζί τους και οι Λίαμ Μπρόντι, Τζέι Κλαρκ, Άλαστερ Γκρέι, Πολ Τζαμπ και Ράιαν Πένιστον. Εκκρεμεί μία θέση.

The stage awaits.

Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq

— Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2022