Ολυμπιακός: Με τη Μακάμπι Χάιφα στον δεύτερο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ

Τη Μακάμπι Χάιφα από το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο πρώτος αγώνας στο Ισραήλ θα γίνει 19-20 Ιουλίου. Ο επαναληπτικός θα γίνει 26-27 του ίδιου μήνα. Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές αργότερα.

Αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στον 3ο προκριματικό γύρο, τότε θα είναι στο group των ισχυρών στην κλήρωση της 18ης Ιουλίου. Σε περίπτωση αποκλεισμού του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του στον προκριματικό του Europa League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Το Europa League πλέον αποτελείται από έναν προκριματικό γύρο κι έναν γύρο πλέι οφ πριν από τη φάση των ομίλων.

Η Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον 2ο προκριματικό γύρο του #UCL. / Maccabi Haifa (ISR) will be the opponent of #Olympiacos in the 2022-23 @ChampionsLeague second qualifying round.#UCLdraw #Football #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/gknSehxgpe

