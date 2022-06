Η La Liga κατέθεσε καταγγελία στην UEFA για τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν

Η La Liga ενέτεινε την επίθεσή της κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Παρί Σεν Ζερμέν υποβάλλοντας καταγγελία στην UEFA για παραβιάσεις του Financial Fair Play.

Ο πρόεδρος της Λίγκας, Χαβιέ Τέμπας, έχει επανειλημμένα επιτεθεί στις δύο ομάδες, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει «κρατικούς συλλόγους». Ο Ισπανός παράγοντας επέκρινε έντονα την πρόσφατη συμφωνία του Κιλιάν Εμπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Σημειώνεται ότι η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Έρλινγκ Χάαλαντ έναντι 51,2 εκατομμυρίων λιρών.

«Η LaLiga αντιλαμβάνεται ότι η παράτυπη χρηματοδότηση αυτών των συλλόγων πραγματοποιείται, είτε μέσω άμεσων εισφορών χρημάτων είτε μέσω χορηγιών και άλλων συμβολαίων που δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς ή δεν έχουν οικονομικό νόημα», ανέφερε η Λίγκα σε ανακοίνωσή της.

«Η LaLiga θεωρεί ότι αυτές οι πρακτικές αλλάζουν τη δομή και τη βιωσιμότητα του ποδοσφαίρου, βλάπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς συλλόγους και πρωταθλήματα και χρησιμεύουν μόνο στο τεχνητό φούσκωμα της αγοράς, με χρήματα που δεν παράγονται στο ίδιο το ποδόσφαιρο», υπογραμμίζεται σχετικά.

Σημειώνεται ότι πριν λίγες εβδομάδες, η UEFA ανακοίνωσε τους νέο Financial Fair Play. Το βασικό σημείο όσων ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι ότι κάθε σύλλογος θα μπορεί να χρησιμοποιεί έως το 70% των εσόδων του για μεταγραφές, μισθούς και προμήθειες μάνατζερ. Αντίθετα, δεν θα υπάρχουν πλέον περιορισμοί για άλλα έξοδα.

Την ίδια ώρα το ύψος των επιτρεπόμενων ζημιών θα διπλασιαστεί, από τα 30 στα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.

BREAKING: La Liga have filed a complaint with UEFA accusing Manchester City and PSG of breaking FFP rules.

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 15, 2022