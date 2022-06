Ευρωλίγκα: Χωρίς ρωσικές ομάδες τη νέα σεζόν

Την αποβολή των ρωσικών ομάδων για τη σεζόν 2022-2023 αποφάσισε η Ευρωλίγκα.

Οι ομάδες – μέτοχοι ψήφισαν (7-4) υπέρ του αποκλεισμού της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Ζενίτ. Ως εκ τούτου, η διοργάνωση αποφάσισε να χορηγήσει wild card για την επόμενη σεζόν.

Η μία θέση για τη σεζόν 2022-2023 θα καταλήξει στην Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Βαλένθια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα με wild card.

Τη νέα σεζόν θα αγωνιστούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ και η Βίρτους Μπολόνια, νικήτρια του Eurocup και ο Ερυθρός Αστέρας που κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα.

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 2022-2023:

Εφές

Ρεάλ Μαδρίτης

Ολυμπιακός

Μονακό

Αρμάνι

Μπάγερν Μονάχου

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε

Ερυθρός Αστέρας

Μπασκόνια

Βιλερμπάν

Άλμπα Βερολίνου

Παναθηναϊκός

Ζαλγκίρις Κάουνας

Βίρτους Μπολόνια

Παρτιζάν

Βαλένθια

The teams for the upcoming @EuroLeague season have been confirmed! We’re looking forward to match up with you guys: @PartizanBC, @valenciabasket & @Virtusbo are all back! #FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/HGITFwyURH

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) June 16, 2022