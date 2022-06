Ολυμπιακός: Συνεχίζει για έναν ακόμη χρόνο ο Βαλμπουενά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής θα φοράει τα «ερυθρόλευκα» για έναν ακόμη χρόνο. Ο έμπειρος μέσος αγωνίζεται στην ομάδα του Πειραιά από το 2019.

Έχει κατακτήσει τρία σερί πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδος. Έχει αγωνιστεί 120 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με συγκομιδή 14 γκολ και 39 ασίστ.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολαίου του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έγινε μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας το 2019 και από τότε μετρά 120 συμμετοχές, 14 γκολ και 39 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) και ένα κύπελλο (2019-2020).

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2023! / @MathieuVal8 has renewed with Olympiacos FC until 2023! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/27mHvXGtq4

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) June 16, 2022