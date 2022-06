Ρωσίδα τενίστρια άλλαξε υπηκοότητα για να λάβει μέρος στο Wimbledon

Η Νατέλα Τζαλαμίτζε από τη Ρωσία αποφάσισε να αλλάξει υπηκοότητα προκειμένου να λάβει μέρος στο Wimbledon.

Η Τζαλαμίτζε, Νο.43 του κόσμου στο διπλό, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Times» θα αγωνιστεί ως Γεωργιανή. Παρτενέρ της θα είναι η Αλεξάντρα Κρούνιτς από τη Σερβία.

Εκπρόσωπος του All England Club τοποθετήθηκε στην εφημερίδα και ανέφερε ότι η διοίκηση του τουρνουά δεν είναι σε θέση να παρέμβει. «Η εθνικότητα ενός παίκτη, που ορίζεται από την σημαία με την οποία συμμετέχει σε επαγγελματικές διοργανώσεις, είναι μια αναγνωρισμένη διαδικασία που διέπεται από τις Αρχές και από την διεθνή ομοσπονδία», σχολίασε σχετικά.

Θυμίζουμε ότι πριν λίγες εβδομάδες το Wimbledon ανακοίνωσε ότι δε θα γίνουν δεκτοί διοργάνωση οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι τενίστες. Αυτός είναι και ο λόγος που δε θα μετρήσουν οι βαθμοί.

