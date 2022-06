Μανέ: «Πρόκληση η Μπάγερν»

Ο Σαντιό Μανέ μίλησε για τη μεταγραφή του στη Μπάγερν Μονάχου. Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί από τη γερμανική ομάδα.

«Πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις. Όταν ο ατζέντης μου μου είπε για πρώτη φορά για το ενδιαφέρον της Μπάγερν, ενθουσιάστηκα. Είδα τον εαυτό μου εκεί αμέσως. Για μένα ήταν το σωστό κλαμπ την κατάλληλη στιγμή. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και η ομάδα παλεύει πάντα για κάθε τίτλο. Έτσι, για μένα ήταν μια πολύ καλή ιδέα και η σωστή απόφαση να έρθω εδώ», είπε αρχικά ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής στη Bild.

«Ο ατζέντης μου μου είπε ότι υπήρχαν προτάσεις από άλλους συλλόγους. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά ένιωσα την αίσθηση αμέσως όταν η Μπάγερν μου παρουσίασε το σχέδιό της. Το πλάνο της Μπάγερν ταίριαξε σε αυτό που είχα στο μυαλό μου περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο. Κάθε παιδί θέλει να κερδίσει το Champions League, κάθε ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είμαι με μια πολύ, πολύ ανταγωνιστική ομάδα τώρα και θα κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στον τελικό», συμπλήρωσε ο Μανέ.

