Σερένα Γουίλιαμς: Άδοξο φινάλε στην πορεία της στο Ίστμπορν

Άδοξα ολοκληρώθηκε η πορεία της Σερένα Γουίλιαμς στο διπλό του τουρνουά του Ίστμπορν. Η Ονς Ζάμπερ, παρτενέρ της θρυλικής Αμερικανίδας, αποχώρησε από τη διοργάνωση λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Το ζευγάρι της Ζάμπερ με τη Γουίλιαμς είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του τουρνουά. Η τενίστρια από τις ΗΠΑ στρέφει την προσοχή της στο Wimbledon που ξεκινάει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου.

Η Σερένα Γουίλιαμς θα αγωνιστεί στο θρυλικό βρετανικό major με wild card. Η κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων είχε τραυματιστεί πέρσι στον πρώτο γύρο του βρετανικού major και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αναμέτρηση κόντρα στην Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς. Η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται είναι ένα ζητούμενο αφού οι αγώνες που έδωσε στο Ίστμπορν ήταν οι μοναδικοί εδώ και έναν χρόνο.

Η Σερένα Γουίλιαμς, που τον Σεπτέμβριο θα γίνει 41 ετών, έχει κατακτήσει το Wimbledon επτά φορές.

