ΠΑΟΚ: Ανανέωσε μέχρι το 2024 ο Σβαμπ

Ο Στέφαν Σβαμπ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο Αυστριακός αμυντικός θα φοράει τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για ακόμη δύο χρόνια.

Ο έμπειρος αμυντικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από τη Ραπίντ Βιέννης. Έχει αγωνιστεί σε 99 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με συγκομιδή 14 γκολ και 15 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την αναέωση της συνεργασίας της με τον Στέφαν Σβαμπ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2024.

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2020 από τη Ραπίντ Βιέννης και κατάφερε άμεσα να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή. Ένα από το βασικά στελέχη της μεσαίας γραμμής του Δικεφάλου τα τελευταία δύο χρόνια, ο Στέφαν Σβαμπ έγινε ο Mr.Effective του ΠΑΟΚ.Κέρδισε ένα Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2021-22, έπαιξε σε 99 αγώνες, σημείωσε 14 γκολ, ενώ μοίρασε και 15 ασίστ.

Η δουλειά όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα. ΠΑΟΚ και Σβαμπ ήρθαν σε συμφωνία κι ανανέωσαν τη συνεργασία τους για δύο ακόμα χρόνια, με τον Αυστριακό να παραμένει κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

#MrEffective #Schwab will be here for two more years! #PAOK #Reloaded

— PAOK FC (@PAOK_FC) June 23, 2022