Wimbledon: Άνετη πρόκριση ο Τζόκοβιτς

Ακριβώς δύο ώρες χρειάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Θανάση Κοκκινάκη και να πάρει το εισιτήριο για τους «32» του Γουίμπλεντον. Ο Σέρβος μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο την αναμέτρηση του 2ου γύρου με τον Ελληνο-Αυστραλό τενίστα στο κεντρικό κορτ και έφτασε με μεγάλη άνεση στη νίκη με 6-1, 6-4, 6-2.

Επόμενος αντίπαλος του «Νόλε», που επιδιώκει να κατακτήσει για τέταρτη διαδοχική φορά (και έβδομη συνολικά) το φημισμένο τουρνουά του Λονδίνου, θα είναι ο συμπατριώτης του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, ο οποίος επικράτησε του Χιλιανού Αλεχάντρο Τάμπιλο 7-6, 7-6, 3-6, 6-3.

Στον αντίποδα, θύμα έκπληξης έπεσε ο Κάσπερ Ρουντ, που ηττήθηκε από τον Γάλλο Ιγκό Ιμπέρ 3-6, 6-2, 7-5, 6-4. Ο Νορβηγός, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη (αλλά Νο3 στο ταμπλό) αποχαιρέτησε το Γουίμπλεντον έχοντας πετύχει στον 1ο γύρο την παρθενική του νίκη στο τουρνουά (σε τρεις απόπειρες), αλλά σίγουρα καθόλου ευχαριστημένος, περίπου ένα μήνα αφότου έφτασε ως τον τελικό του Ρολάν Γκαρός.

Third round bound 🇷🇸@DjokerNole defeats Thanasi Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2 in two hours on Centre Court #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/o31o0XUvKq

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022