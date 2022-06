Wimbledon: Τρίτη αποχώρηση τενίστα λόγω κορωνοϊού

Ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ είναι το τρίτο «θύμα» του κορωνοϊού στο Wimbledon. O Ισπανός τενίστας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το βρετανικό major καθώς διαγνώστηκε με Covid-19.

Ο 34χρονος τενίστας επρόκειτο να αγωνιστεί στον δεύτερο γύρο του Wimbledon απέναντι στον Ντάνιελ Γκάλαν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μπαουτίστα Αγκούτ αγωνίστηκε στον τελικό του τουρνουά της Μαγιόρκα απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Ευτυχώς τα συμπτώματα δεν είναι πολύ σοβαρά, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόφαση», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ισπανός τενίστας. Σημειώνεται ότι από τη διοργάνωση αποχώρησαν λόγω κορωνοϊού ο Μάριν Τσίλιτς και ο περσινός φιναλίστ, Ματέο Μπερετίνι.

Hoy he notificado a @Wimbledon mi baja. He dado positivo en Covid-19. Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto.

–

I had to withdrawal because Covid. Hope to be back soon. 🙏🏻 pic.twitter.com/QofBTobMLe

— Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) June 30, 2022