Μπαρτσελόνα: Πούλησε το 10% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της LaLiga

Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε να πουλήσει το 10% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της από τη LaLiga για τα επόμενα 25 χρόνια στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Sixth Street έναντι 207,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς προσπαθεί να βελτιώσει την οικονομική κατάστασή της, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο σύλλογος της Καταλωνίας.

«Ενεργοποιούμε οικονομικούς μοχλούς και εκτελούμε με βάση την υπομονετική, βιώσιμη και αποτελεσματική στρατηγική μας για να ενισχύσουμε την οικονομική βάση του συλλόγου» δήλωσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα.

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία έχει ήδη συνεργασία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού κατέληξε τον Μάιο σε συμφωνία 360 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη και τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων στο στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για 20 χρόνια.

Ο Λαπόρτα, ο οποίος προήδρευσε σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους των «μπλαουγκράνα» μεταξύ 2003 και 2010, εξελέγη πέρυσι για δεύτερη θητεία με την Μπαρτσελόνα, μετά την παραίτηση του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου, λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών του συλλόγου και άλλων αντιπαραθέσεων.

FC Barcelona and Sixth Street reach an agreement for the acquisition of a 10% share of the Club’s LaLiga TV rights

🔗 All the details: https://t.co/B2IRqpr0vk pic.twitter.com/09V97A1MWS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2022