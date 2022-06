Στέφανος Τσιτσιπάς: Άνετη πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε με 6-2, 6-3, 7-5 του Τζόρνταν Τόμπσον και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στον τρίτο γύρο του βρετανικού major για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο σετ. Σερβίροντας με πολύ καλό ποσοστό, ο Τσιτσιπάς παραχώρησε μόλις δύο πόντους κάνοντας παράλληλα δύο μπρέικ για το 6-2 μετά από μισή ώρα αγώνα.

Οι δύο τενίστες έκαναν από ένα μπρέικ για το 3-3 στο δεύτερο σετ. Σε εκείνο το σημείο, ο Τσιτσιπάς πήρε τρία γκέιμ στη σειρά (δύο μπρέικ) και κατέκτησε με άνεση και το δεύτερο σετ.

Οι δύο τενίστες διατηρούσαν με άνεση το σερβίς τους στο τρίτο σετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραχώρησαν ελάχιστους πόντους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή κάνοντας μπρέικ στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο τον Νικ Κύργιο. Ο Ελληνοαυστραλός έχει την παράδοση του υπέρ του αφού μετρά τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις. Οι δύο τενίστες είχαν τεθεί αντιμέτωποι πριν λίγες εβδομάδες στο τουρνουά του Χάλε με τον Κύργιο να παίρνει τη νίκη και μάλιστα με ανατροπή.

