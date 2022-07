Σέρχιο Ροντρίγκεθ: Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την αποχώρηση του Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Ο Ισπανός γκαρντ ήταν στην ιταλική ομάδα για τρία χρόνια.

Ο Ροντρίγκεθ πανηγύρισε με τη φανέλα της Αρμάνι το φετινό πρωτάθλημα αλλά και δύο κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ. Με την ιταλική ομάδα αγωνίστηκε στο Final Four της Κολωνίας το 2021.

«Ο Τσάτσο ήταν ένας υποδειγματικός αρχηγός με τη συμπεριφορά του, την αφοσίωση στην ομάδα και την ανιδιοτέλειά του. Για τρία χρόνια, μας βοήθησε να κερδίσουμε και να διασκεδάσουμε με στυλ και κομψότητα, προσθέτοντας αυτή την πινελιά υγιούς ανταγωνιστικότητας που εκτιμούν τόσο πολύ οι φίλοι της ομάδας. Σήμερα, μας αφήνει με το ίδιο πνεύμα. Γι’ αυτό δεν είναι μια θλιβερή μέρα, αλλά μια μέρα για να γιορτάσουμε τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Αλλά αυτός και η οικογένειά του θα είναι πάντα μέρος της ομάδας μας», σημείωσε ο Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο Ισπανός γκαρντ, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδριτης. Είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Μαδρίτης από το 2010 μέχρι το 2016.

📝 L’Olimpia Milano ringrazia Sergio Rodriguez: Suerte Chacho, Milano resta tua ➡ https://t.co/mzEZYT9Rzo

📝 Milano is thankful to Chacho Rodriguez: He paved the way for more great players to come ➡ https://t.co/rV488Pk9Pu

🤍❤#insieme #ThankYou #Chacho @SergioRodriguez pic.twitter.com/s7oERKlEEe

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 1, 2022