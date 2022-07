Νεϊμάρ: Εκπρόσωποί του θα έχουν συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της Τσέλσι

Η Τσέλσι είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Νεϊμάρ από την Παρί Σεν Ζερμέν. Όπως αποκαλύπτει μάλιστα το ESPN, εκπρόσωποι του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή είναι στο Λονδίνο προκειμένου να έχουν συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Τοντ Μπόελι.

Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ανέφεραν ότι ο ποδοσφαιριστής ειδοποιήθηκε από τη διοίκηση της Παρί ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Η γαλλική ομάδα είχε αποκτήσει τον Νεϊμάρ δαπανώντας 222 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2017.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αυτό έφερε γκρίνια στις τάξεις των οπαδών της ομάδας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το συμβόλαιο του Νεϊμάρ ολοκληρώνεται το 2025. Με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν έχει καταγράψει 144 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 100 γκολ και 60 ασίστ.

Contact has been made with Chelsea, one of the few clubs capable of recruiting Neymar, due to new owner Todd Boehly’s desire to make a big statement in the transfer market this summer.

