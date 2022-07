Στέφανος Τσιτσιπάς: Πότε παίζει κόντρα στον Κύργιο στο Wimbledon

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νικ Κύργιο στον τρίτο γύρο του Wimbledon. Ο αγώνας του κορυφαίου Έλληνα τενίστα θα κλείσει το πρόγραμμα στο Court 1, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 19.30-20.00. Θα προηγηθούν οι αναμετρήσεις Ντε Μινόρ-Μπρόντι (15.00) και Σβιόντεκ-Κορνέ.

Ο Ελληνοαυστραλός έχει την παράδοση του υπέρ του αφού μετρά τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις. Οι δύο τενίστες είχαν τεθεί αντιμέτωποι πριν λίγες εβδομάδες στο τουρνουά του Χάλε με τον Κύργιο να παίρνει τη νίκη και μάλιστα με ανατροπή.

Στο Centre Court θα παίξουν τα ζευγάρια Γκοφ-Ανισίμοβα, Μπαντόσα-Κβίτοβα και Σονέγκο-Ναδάλ. Ο νικητής του αγώνα Κύργιος-Τσιτσιπάς θα παίξει με Άλεξ Ντε Μινόρ ή Λίαμ Μπρόντι.

SATURDAY’S ORDER OF PLAY (NO.1 COURT, FROM 13.00 BST)

De Minaur vs Broady

Swiatek vs Cornet

Kyrgios vs Tsitsipas#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2022