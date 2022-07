Αθωώθηκαν Μπλάτερ, Πλατινί για την υπόθεση διαφθοράς

Ο Μισέλ Πλατινί και ο Σεπ Μπλάτερ απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για απάτη. Οι δύο πρώην παράγοντες κατηγορούνταν για αδικαιολόγητη καταβολή ποσού 2 εκατ. ελβετικών φράγκων στον Γάλλο, πρώην πρόεδρο της UEFA, από τα ταμεία της διεθνούς ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Οι δύο πρώην παράγοντες είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Ανέφερε ότι τα χρήματα αυτά ήταν καθυστερημένη πληρωμή για το συμβουλευτικό έργο του Πλατινί στη FIFA.

«Είναι ένας υπολειπόμενος μισθός, οφειλόμενος από την FIFA, με προφορικό συμβόλαιο και πληρωμένος υπό συνθήκες άριστης νομιμότητας. Τίποτε άλλο! Ενήργησα, όπως σε όλη μου την ζωή και σε όλη μου την καριέρα, με απόλυτη ειλικρίνεια», είχε τονίσει ο Πλατινί με δήλωση του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η δίκη στην πόλη Μπελινζόνα της Ελβετίας ξεκίνησε τον Ιούνιου. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει για τους κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών με αναστολή.

«Δεν είμαι αθώος στη ζωή του, αλλά σε αυτή την περίπτωση είμαι», ανέφερε ο Μπλάτερ κατά την άφιξή του στο δικαστήριο την Παρασκευή.

Τόσο ο Σεπ Μπλάτερ όσο και ο Μισέλ Πλατινί τιμωρήθηκαν το 2015 με ποινή αποκλεισμού από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Τότε, ο πρώην πρόεδρος της UEFA είχε ισχυριθεί ότι η έρευνα εις βάρος του έγινε για να τον εμποδίσει να αναλάβει τα ηνία της FIFA.

BREAKING: Former FIFA president Sepp Blatter and former UEFA president Michel Platini have been acquitted of corruption by a Swiss court. 🚨 pic.twitter.com/CVgomgN55r

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2022