Στην Ελλάδα ο Μάτζικ Τζόνσον: Γοητεύτηκε από τη Σαντορίνη και την Ακρόπολη

Τη χώρα μας τιμά και το φετινό καλοκαίρι ο θρύλος του NBA, Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος μάλιστα «διαφημίζει» συνεχώς την Ελλάδα με αναρτήσεις του στα social media.

Μαζί με την σύζυγό του, Κούκι, ο 67χρονος πρώην καλαθοσφαιριστής βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Σαντορίνη, όπου έκανε και τις βουτιές του στο απέραντο γαλάζιο από την κουπαστή της θαλαμηγού του.

Χτες, το ζεύγος Τζόνσον βρέθηκε στην Αθήνα, με τον πρώην άσο των Λος Άντζελες Λέικερς να δείχνει πραγματικά εντυπωσιασμένος από την Ακρόπολη, τα Προπύλαια και το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού.

«Σήμερα είχα μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου, γεμάτη με τόση βιβλική ιστορία. Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη της Αθήνας, μια οχυρωμένη ακρόπολη που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με τέσσερις ναούς. Είδαμε ιστορικά ορόσημα, όπως τον Παρθενώνα, που ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο το 447 π.Χ., τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς Νίκης που χτίστηκε το 431 π.Χ., το Ερέχθειο και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού που χτίστηκε το 174 μ.Χ» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάτζικ Τζόνσον.

the Propylaea, the Temple of Athena Nike built in 431 BC, the Temple of the Maidens (Erechtheion), and the Odeon of Herodes Theater built in 174 AD. pic.twitter.com/WeHKKlWPTq

Σε μια άλλη φωτογραφία, μαζί με τον ράπερ LL Cool J, o μπασκετμπολίστας ποζάρει με έναν άνδρα που είναι ντυμένος αρχαίος Έλληνας.

Από ό,τι φαίνεται, ο Μάτζικ Τζόνσον είναι τώρα καθ’ οδόν προς το Ιόνιο – το οποίο είχε επισκεφτεί πέρσι – καθώς δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου το πολυτελές γιοτ του περνάει από τον Ισθμό της Κορίνθου.

«Η Κούκι κι εγώ στη διώρυγα της Κορίνθου. Με μήκος 4 μίλια, ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1890 και συνδέει τον Κορινθιακό Κόλπο με το Ιόνιο Πέλαγος, τον Σαρωνικό και το Αιγαίο» έγραψε στην ανάρτησή του.

Cookie and I in Corinth Canal. Running 4 miles long, it was completed in the 1890s connecting the Gulf of Corinth in the Ionian Sea with the Saronic Gulf in the Aegean Sea! pic.twitter.com/pT60juTrkF

