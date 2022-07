Οι υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου Αφρικανού ποδοσφαιριστή της χρονιάς

Ανακοινώθηκαν οι δέκα υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου Αφρικανού ποδοσφαιριστή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Σαντιό Μανέ βρίσκεται ανάμεσά τους και είναι μεγάλο φαβορί. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής κατέκτησε το Copa Africa με την Εθνική του ομάδα και έφτασε με τη Λίβερπουλ μέχρι τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής ήταν ο τελευταίος νικητής του βραβείου το 2019. Η απονομή ακυρώθηκε για δύο χρονιές λόγω κορωνοϊού.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ είναι ένας εκ των υποψήφιων. Ο Αιγύπτιος επιθετικός της αγγλικής ομάδας κέρδισε το βραβείο δύο σερί χρονιές, το 2017 και το 2018.

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ, πρωταθλητής με τη Μάντσεστερ Σίτι, διεκδικεί το δεύτερο βραβείο στην καριέρα του. Ο νικητής θα κριθεί από επιτροπή, την οποία συνθέτουν τα μέλη της τεχνικής επιτροπής της CAF, δημοσιογράφοι, καθώς και οι προπονητές και οι αρχηγοί των 54 εθνικών ομάδων της Αφρικής και θα ανακοινωθεί σε γκαλά στο Ραμπάτ του Μαρόκου στις 21 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι για το βραβείο

Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία – Μάντσεστερ Σίτι)

Καρλ Τόκο Εκάμπι (Καμερούν – Λυών)

Βίνσεντ Αμπουμπακάρ (Καμερούν – Αλ Νασρ)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος – Λίβερπουλ)

Ναμπί Κεϊτά (Γουϊνέα – Λίβερπουλ)

Σεμπαστιέν Χαγιέ (Ακτή Ελεφαντοστού – Μπορούσια Ντόρτμουντ)

Ακράφ Χακίμι (Μαρόκο – Παρί Σεν Ζερμέν)

Έντουαρντ Μεντί (Σενεγάλη – Τσέλσι)

Καλιντού Κουλιμπαλί (Σενεγάλη – Νάπολι)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη – Μπάγερν Μονάχου)

