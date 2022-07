Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ: «Σειρά δυσλειτουργιών» προκάλεσε τα προβλήματα

Ευθύνες στις αρχές επιρρίπτει η γαλλική Γερουσία σε έκθεσή της για όσα συνέβησαν στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Παρίσι. Ο Λορέν Λαφόν, επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής πολιτισμού μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης για «αποτυχία» που οδήγησε σε μία «σειρά δυσλειτουργιών» πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα.

Η έκθεση της Γερουσίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστήριξε η γαλλική κυβέρνηση. Τόσο ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν όσο και υπουργός Αθλητισμού, Αμελί Ουντέα – Καστερά κατηγόρησαν τος οπαδούς της Λίβερπουλ για όσα συνέβησαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας είχε κάνει λόγο για «βιομηχανικής κλίμακας απάτη», αναφέροντας ότι τα δύο τρίτα των Άγγλων φιλάθλων που βρέθηκαν στο Παρίσι, είτε δεν είχαν καθόλου εισιτήρια, είτε είχαν πλαστά. Κατηγόρησε μάλιστα τη Λίβερπουλ για την επιλογή της να προμηθεύσει τους οπαδούς της με τυπωμένα εισιτήρια, αντί για ηλεκτρονικά.

Ο Νταρμανέν υπερασπίστηκε το έργο της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι «οι αποφάσεις που ελήφθησαν απέτρεψαν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς».

Η έρευνα της Γερουσίας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν κυρίως από την έλλειψη προετοιμασίας από τις γαλλικές αρχές. Θυμίζουμε ότι το Παρίσι επιλέχθηκε αφού η UEFA αποφάσισε να πάρει τον τελικό από την Αγία Πετρούπολη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Σε αντίθεση με όσα ειπώθηκαν, οι Άγγλοι οπαδοί δεν ήταν η αιτία των επεισοδίων. Ας πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα και ωμά: Όλοι αναγνωρίζουν ότι επέδειξαν μεγάλο αυτοέλεγχο μπροστά σε αυτό που θα μπορούσατε να ονομάσετε χάος», υπογράμμισε ο Γερουσιαστής Φρανσουά Νοέλ Μπαφέ που συμμετείχε στην έρευνα.

Ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ ξεκίνησε με 36 λεπτά καθυστέρηση. Μπροστά από τις εισόδους του γηπέδου παρατηρήθηκε συνωστισμός με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνει τον κόσμο.

Πολλοί οπαδοί της Λίβερπουλ με κινητικά προβλήματα κατέθεσαν στην επιτροπή της Γερουσίας ότι οι αστυνομικοί δε δίστασαν να εκτοξεύσουν χημικά εναντίον τους. Μετά το παιχνίδι, οι οπαδοί και των δύο ομάδων έπεσαν θύματα τοπικών συμμοριών καθώς κατευθύνονταν προς τις συγκοινωνίες. Πολλοί από αυτούς κατέθεσαν ότι έπεσαν θύματα κλοπής με την αστυνομία απλά να παρακολουθεί.

#UPDATE A French Senate enquiry into chaotic scenes at the Champions League final in Paris concluded on Wednesday the problems were caused by a “string of dysfunctions” in the organisation, rather than Liverpool supporters as claimed by the government https://t.co/OSB2me9k0A pic.twitter.com/VqW4AdXyAr

— AFP News Agency (@AFP) July 13, 2022