Νικ Κύργιος: «Πρωταθλητής» στα πρόστιμα στο Wimbledon

Ο Νικ Κύργιος κατάφερε να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής του φετινού Wimbledon. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας προκάλεσε με τη συμπεριφορά του εντός και εκτός των κορτ.

Έφτασε μέχρι τον τελικό του βρετανικού major όπου και ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η αγωνιστική του πορεία, ωστόσο, επισκιάστηκε για μία ακόμη φορά από τον ιδιότροπο χαρακτήρα του.

Τα… παρατράγουδα ξεκίνησαν από τον πρώτο κιόλας γύρο. Ο Νικ Κύργιος πέρασε δίχως δυσκολία το εμπόδιο του Πολ Τζαμπ, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα έφτυσε προς το μέρος ενός θεατή.

Ο εκκεντρικός τενίστας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10.000 δολάριων αφού παραδέχθηκε την πράξη του. Ωστόσο, όπως φάνηκε και από τα λόγια του στη συνέχεια, δε μετάνιωσε για όσα έκανε.

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. 😆 Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY

