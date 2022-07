Πρώην παίκτης του NBA πουλάει τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή για να ενισχύσει την Ουκρανία

Ο Σλάβα Μεντβεντένκο αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία τα δύο δαχτυλίδια που κέρδισε με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Ουκρανός, παλαίμαχος πάουερ φόργουορντ, υπήρξε μέλος της ομάδας του Φιλ Τζάκσον που πήρε το πρωτάθλημα του NBA το 2001 και το 2002.

Στόχος του 43χρονου πρώην μπασκετμπολίστα είναι να καταφέρει να συγκεντρώσει χρήματα για την αναστήλωση σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από βομβαρδισμούς.

«Οι Ρώσοι κατέστρεψαν πάνω από 100 σχολεία. Η χώρα μου χρειάζεται πολλά χρήματα για να χτίσει ξανά τα σχολεία αυτά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν θα είναι τελευταίες σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Όμως έρχεται χειμώνας και τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να αθλούνται σε εσωτερικούς χώρους», ανέφερε ο παλαίμαχος άσος στο Associated Press.

Ο Μεντβεντένκο εξήγησε την απόφασή του: «Ήμουν σε ένα από τα ψηλότερα κτίρια του Κιέβου και έβλεπα τις ρουκέτες να πέφτουν. Τότε το αποφάσισα. Τι ανάγκη έχω εγώ τα δαχτυλίδια, να κάθονται στο χρηματοκιβώτιό μου. Σκέφτηκα ότι μπορεί κι εγώ να σκοτωθώ, οπότε είναι καλύτερο να τα πουλήσω για να βοηθήσει την πατρίδα μου και τα παιδιά μας».

Ο 43χρονος πρώην μπασκετμπολίστας αγωνίστηκε στο NBA επτά σεζόν. Μετά την εισβολή των Ρώσων, ο Μεντβεντένκο έστειλε τα παιδιά του (δύο κόρες 16 και 11 ετών, έναν γιο 10 ετών) στους γονείς του, σε μία πιο ασφαλή περιοχή. Η οικογένειά του έχει επιστρέψει, πλέον, στο Κίεβο.

«Ακόμη ακούμε σειρήνες 3-4 φορές τη μέρα, αλλά τα παιδιά το έχουν συνηθίσει. Πλέον δεν σταματούν καν το παιχνίδι τους», είπε. Τον πρώτο καιρό της εισβολής, είχε υπηρετήσει και στον στρατό. «Υπερασπιζόμασταν τη γειτονιά μας, κάναμε ελέγχους και περιπολίες. Δεν είμαι ο καλύτερος στρατιώτης, αλλά μπορώ να βοηθήσω. Ο στρατός μας έκανε εξαιρετική δουλειά στην υπεράσπιση του Κιέβου», τόνισε.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 5 Αυγούστου. Εκτιμάται ότι τα έσοδα θα είναι πάνω από 100 χιλιάδες δολάρια.

