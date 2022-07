Premier League: Γυναίκα πρόεδρος για πρώτη φορά στην ιστορία

Η Άλισον Μπρίτεν είναι η νέα πρόεδρος της Premier League. Οι σύλλογοι ψήφισαν ομόφωνα υπέρ του διορισμού της όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του πιο εμπορικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που διορίζεται γυναίκα στον προεδρικό θώκο. Η 57χρονη Βρετανίδα είναι διευθύνουσα σύμβουλος στην εταιρεία Whitbread, θέση από την οποία θα αποχωρήσει στις αρχές του 2023 για να αναλάβει τον νέο της ρόλο.

Η Μπρίτεν θα παραλάβει τη σκυτάλη από τον προσωρινό πρόεδρο Πίτερ ΜακΚόρμικ. Ο τελευταίος ανέλαβε μετά την παραίτηση του Γκάρι Χόφμαν τον Νοέμβριο, μετά την εξαγορά της Νιούκαστλ από κοινοπραξία που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

«Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου από τότε που ήμουν παιδί και γι’ αυτό είμαι απόλυτα χαρούμενη που διορίστηκα πρόεδρος της Premier League. Θα είναι πραγματικό προνόμιο να μπορώ να βοηθήσω στην ανάπτυξη σχεδίων για το μέλλον και να συνεργαστώ με όλους τους βασικούς φορείς του παιχνιδιού για να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία του», δήλωσε η νέα πρόεδρος.

«Η Άλισον είχε θετικό αντίκτυπο σε κάθε οργανισμό στον οποίο ήταν μέρος, γι’ αυτό χαίρομαι που εντάσσεται στην Premier League ως πρόεδρος», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ρίτσαρντ Μάστερς.

Η 57χρονη Μπρίτεν έχει περάσει από διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα στη Μεγάλη Βρετανία. Υπήρξε επί σειρά ετών διευθύντρια στο τμήμα λιανικής του Lloyds Banking Group και ως διευθύντρια του διοικητικού συμβουλίου στο Santander UK. Πέρασε επίσης σχεδόν δύο δεκαετίες στη Barclays.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.

