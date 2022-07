Μουντιάλ 2022: Οι ομάδες θα μένουν στις ίδιες εγκαταστάσεις

Τα τρία τέταρτα των ομάδων που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ θα βρίσκονται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων η μία από την άλλη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η FIFA, κάνοντας γνωστά τα ξενοδοχεία και τους χώρους προπόνησης για τα 32 αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τουρνουά, όλες οι ομάδες θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο και θα χρησιμοποιούν την ίδια βάση προπόνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, πραγματοποιώντας τις προπονήσεις τους την ημέρα πριν από τους αγώνες στον τόπο διαμονής τους και όχι στα γήπεδα.

Η FIFA γνωστοποίησε ότι 24 από τις 32 ομάδες θα βρίσκονται σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη κοντά στην πρωτεύουσα Ντόχα.

«Οι παίκτες θα έχουν περισσότερο χρόνο για προπόνηση και ξεκούραση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ θα μπορούν να βιώσουν τον ενθουσιασμό που θα κυριεύσει τη χώρα από πολύ πιο κοντά, καθώς οι άλλοι παίκτες και οι φανατικοί οπαδοί και από τις 32 χώρες θα συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο» δήλωσε ο εκπρόσωπος της FIFA, Κόλιν Σμιθ.

Το τουρνουά αρχίζει στις 21 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με τον τελικό στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ θα διεξαχθεί σε οκτώ γήπεδα.

Οι ομάδες θα κάνουν check in στα ξενοδοχεία και στα προπονητικά κέντρα τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον πρώτο αγώνα τους.

Η FIFA είπε ότι τα καταλύματα «εκτείνονται από ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων έως βίλες, θέρετρα και καταλύματα εκτός ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών αθλητικών ακαδημιών και σχολικής/πανεπιστημιακής στέγασης».

