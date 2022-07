Άστον Βίλα: Οι κανόνες του Στίβεν Τζέραρντ

Διέρρευσε η λίστα με τους κανόνες του Στίβεν Τζέραρντ στην Άστον Βίλα. Ο Άγγλος προπονητής είναι, όπως φαίνεται, λάτρης της πειθαρχίας και αυτό φαίνεται από τα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν οι ποδοσφαιριστές για τυχόν «παραπτώματα».

Στη λίστα υπάρχουν κανόνες που είναι αρκετά συνηθισμένοι εντός των αποδυτηρίων μίας ομάδας. Ωστόσο, είναι κάποιοι αρκετά αμφιλεγόμενοι.

Προβλέπεται πρόστιμο σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής ξεχάσει να φέρει τούρτα την ημέρα των γενεθλίων του. Ο «παραβάτης» πληρώνει 50 λίρες για κάθε μέρα που περνάει.

Οι ποδοσφαιριστής απαγορεύεται να εμφανιστούν στο ντους χωρίς να φορούν παντόφλες. Για αυτήν την παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 100 λιρών.

Η λίστα του Στίβεν Τζέραρντ

1. Καθυστερημένη άφιξη στην προπόνηση 500 λίρες

2. Να ξεχάσουν το GPS προπόνησης 100 λίρες

3. Άφιξη με καθυστέρηση στο προπονητικό 200 λίρες το λεπτό

4. Άφιξη με καθυστέρηση σε συνάντηση, έξοδο ή την ημέρα του αγώνα 1.000 λίρες

5. Καθυστέρηση σε συνάντηση με τον προπονητή 200 λίρες το λεπτό

6. Καθυστερημένη άφιξη σε μια συνάντηση 200 λίρες το λεπτό

7. Λάθος ρούχα την ημέρα του αγώνα 100 λίρες ανά τεμάχιο

8. Ξεχασμένα ρούχα στο γήπεδο προπόνησης 100 λίρες ανά τεμάχιο

9. Ξεχασμένα πιάτα ή ποτήρια στο τραπέζι της καντίνας 100 λίρες ανά τεμάχιο

10. Παράνομη στάθμευση 100 λίρες

11. Άφιξη με καθυστέρηση σε εκδήλωση για εμπορική εμφάνιση 250 λίρες

12. Να ξεχάσουν την τούρτα στα γενέθλιά τους 50 λίρες την ημέρα

13. Εάν δεν φοράνε παντόφλες στο ντους 100 λίρες

14. Μη αναφορά στο γιατρό πριν τις 10 π.μ. για νέους τραυματισμούς ή ασθένειες 200 λίρες

15. Καθυστερημένη άφιξη στον φυσικοθεραπευτή 200 λίρες

16. Όταν αφήνουν τα “snuns” (προϊόν καπνού) οπουδήποτε 200 λίρες

17. Όταν ξεχνάνε προϊόντα αποκατάστασης 50 λίρες

18. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία 200 λίρες

Aston Villa’s fine list for the season 👀

Some of these rules are brilliant 😅 pic.twitter.com/qCgyxvjgUs

— SPORTbible (@sportbible) July 27, 2022