Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε τον Λισάντρο Μαρτίνες

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Λισάντρο Μαρτίνες με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο Αργεντινός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη.

Ο Μαρτίνες αγωνίστηκε στον Άγιαξ για τρία χρόνια. Στην ομάδα του Άμστερνταμ συνεργάστηκε με τον Έρικ Τεν Χαγκ, νυν προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ολλανδός επέμεινε για την απόκτησή του. Στον Άγιαξ αγωνίστηκε σε 118 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 6 γκολ και 6 ασίστ.

Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ολλανδίας και ένα Κύπελλο. Είναι διεθνής με την Εθνική Αργεντινής και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Copa America το 2021.

«Είναι τιμή να είμαι μέλος αυτού του μεγάλου ποδοσφαιρικού συλλόγου. Έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να φτάσω σε αυτή τη στιγμή και, τώρα που είμαι εδώ, θα πιέσω τον εαυτό μου ακόμα περισσότερο», ανέφερε ο Αργεντινός αμυντικός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι, υπό αυτόν τον προπονητή και μαζί με τους νέους συμπαίκτες μου, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιαξ και τους οπαδούς του για όλη την υποστήριξη που μου έδωσαν. Πέρασα απίστευτα εκεί, αλλά νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε άλλο περιβάλλον. Τώρα βρίσκομαι στο τέλειο κλαμπ για να το κάνω αυτό», κατέληξε ο 24χρονος ποδοσφαιριστής.

