Κριστιάνο Ρονάλντο: Ομάδα από τα Νησιά Φερόε δίνει 20 πρόβατα για την απόκτησή του

Μία ομάδα από τα Νησιά Φερόε εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Κλακσβίκαρ, πρωταθλήτρια της χώρας, μέσω ανάρτησης στο twitter γνωστοποίησε ότι είναι διατεθειμένη να δώσει 20 πρόβατα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αποκτήσει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

«Καταθέσαμε την πρότασή μας προσφέροντας τα 20 καλύτερά μας πρόβατα για τον Ρονάλντο. Περιμένουμε την απάντηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ανέφερε η ομάδα απαντώντας σε σχετικό tweet της ιστοσελίδας Goal.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw

— KÍ (@KI_Klaksvik) July 28, 2022