Formula 1: Στην Άστον Μάρτιν ο Φερνάντο Αλόνσο

Ο Φερνάντο Αλόνσο θα είναι ο αντικαταστάτης του Σεμπάστιαν Φέτελ στην Άστον Μάρτιν. Ο Γερμανός πιλότος, τέσσερις φορές πρωταθλητής με τη Red Bull, ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

Η Άστον Μάρτιν ανακοίνωσε την ένταξη του Φερνάντο Αλόνσο στην ομάδα. Ο Ισπανός πιλότος, που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα δύο φορές, θα συνεχίσει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Η Άστον Μάρτιν είναι μία ομάδα που έχει την ενέργεια και την επιθυμία να κερδίζει και ως εκ τούτου είναι από τους πιο συναρπαστικές ομάδες στη Formula 1», σημείωσε ο Ισπανός πιλότος στις πρώτες του δηλώσεις. «Γνωρίζω τον Λόρενς και τον Λανς πολλά χρόνια και είναι προφανές ότι έχουν τη φιλοδοξία και το πάθος να πετύχουν στη Formula 1», συμπλήρωσε ο βετεράνος οδηγός.

«Είμαι πεινασμένος και έχω τη φιλοδοξία να συνεχίσω να αγωνίζομαι στο προσκήνιο και θέλω να γίνω μέρος ενός οργανισμού που θέλει να εξελίσσεται και να πετυχαίνει», κατέληξε ο Ισπανός πιλότος.

Ο Λανς Στρολ, εκτελεστικός πρόεδρος της ομάδας σημείωσε: «Γνώριζα και θαύμαζα τον Φερνάντο εδώ και πολλά χρόνια και ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι είναι ένας αφοσιωμένος νικητής όπως εγώ.

Έχω βάλει στόχο να συγκεντρώσω τους καλύτερους και να προσφέρω τους κατάλληλους πόρους και την απαιτούμενη οργάνωση για να πετύχω σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό άθλημα και αυτά τα σχέδια διαμορφώνονται τώρα στο Silverstone. Έμοιαζε φυσικό να προσκαλέσουμε τον Φερνάντο να συμμετάσχει σε αυτή την ανάπτυξη μίας ομάδας που θα γίνει νικήτρια. Πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε στις πρόσφατες συζητήσεις μας ότι έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες και αξίες και ήταν λογικό και εύκολο να επιβεβαιώσουμε την επιθυμία μας να συνεργαστούμε».

