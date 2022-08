Η κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ του Conference League

Τη Ζρινίσκι από τη Βοσνία ή την Τομπόλ Κοστανάι από το Καζακστάν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα πλέι οφ του Conference League αν η ομάδα του Πειραιά αποκλειστεί από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Σημειώνεται ότι αν ο Ολυμπιακός προκριθεί επί της ομάδας της Σλοβακίας θα αντιμετωπίσει είτε τον Απόλλωνα Λεμεσού είτε τη Μακάμπι Χάιφα στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ.

Τη Σπαρτάκ Τρνάβα ή τη Ρακόβ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ του Conference League. Το τριφύλλι αντιμετωπίσει τη Σλάβια Πράγας στον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης.

Ο Άρης κληρώθηκε απέναντι στη Νις. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης.

Οι πρώτες αγώνες θα γίνουν στις 18 Αυγούστου. Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν στις 25 του ίδιου μήνα.

Η κλήρωση των ελληνικών ομάδων

✅ Europa Conference League play-off draw

🤔 Who’s going through to the group stage?#UECL pic.twitter.com/RpNgFQkJBY

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 2, 2022