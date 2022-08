Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ενοχλημένος ο Τεν Χαγκ με τους παίκτες που έφυγαν πριν το τέλος του φιλικού με τη Ράγιο

Ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αποχώρησαν πριν τη λήξη του φιλικού με την Ράγιο Βαγιεκάνο. Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν ήταν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επέστρεψε στις υποχρεώσεις του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφού απουσίασε από την περιοδεία της ομάδας στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία. Ο 37χρονος παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίστηκαν φωτογραφίες του Ρονάλντο και αποχωρεί από το γήπεδο πριν το τέλος του φιλικού (1-1) με την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το BBC υπήρξαν κι άλλοι παίκτες που έπραξαν το ίδιο.

«Είμαστε μια ομάδα και αυτό σημαίνει ότι θα μένετε μέχρι το τέλος», είπε ο Τεν Χαγκ σε μέσο της Ολλανδίας. «Αυτό είναι απαράδεκτο για όλους τους εμπλεκόμενους», σημείωσε ο Ολλανδός προπονητής φανερά εκνευρισμένος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αγωνιστεί στο Europa League τη φετινή σεζόν. Οι «κόκκινοι διάβολοι» αντιμετωπίζουν την Μπράιτον στην πρεμιέρα της Premier League.

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo and other Man Utd players leaving Old Trafford early vs Rayo: “I don’t certainly accept this. I think this is unacceptable. For everyone”, tells @viaplaysportnl. 🚨🔴 #MUFC

“We are a team and you have to stay until the end”, ten Hag says. pic.twitter.com/Ysm2G4e7Rp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022