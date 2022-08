MotoGP: Αποσύρεται ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο

Ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το MotoGP. Ο Ιταλός αναβάτης της Yamaha θα αποσυρθεί μετά το Γκραν Πρι του Σαν Μαρίνο.

Ο Καλ Κράτσλοου θα τον αντικαταστήσει στους τελευταίους έξι αγώνες της σεζόν. Ο 36χρονο οδηγός κέρδισε 24 αγώνες στην καριέρα του. Τερμάτισε δεύτερος στα πρωταθλήματα του 2017, 2018 και του 2019 οδηγώντας Ducati.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Ντοβιτσιόζο έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς στα 11 Γκραν Πρι που έχουν γίνει. Ο Ιταλός αναβάτης είναι στην 22η θέση.

«Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το MotoGP έχει αλλάξει βαθιά. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από όταν ξεκίνησα. Δεν ένιωσα ποτέ άνετα με τη μοτοσυκλέτα και δεν μπόρεσα να αξιοποιήσω στο έπακρο τις δυνατότητές της παρά την πολύτιμη και συνεχή βοήθεια από την ομάδα και ολόκληρη τη Yamaha. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, αλλά από εκεί και πέρα ​​το θεωρώ ακόμα μια πολύ σημαντική εμπειρία ζωής. Όταν υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες, πρέπει να έχεις την ικανότητα να διαχειρίζεσαι καλά την κατάσταση και τα συναισθήματά σου.

Δεν πετύχαμε τους επιθυμητούς στόχους, αλλά οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς της Yamaha και με αυτούς της ομάδας μου ήταν πάντα θετικές και εποικοδομητικές, τόσο για αυτούς όσο και για μένα», ανέφερε ο Ντοβιτζιόζο στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

«Ευχαριστώ τη Yamaha, την ομάδα μου και την WithU, και τους άλλους χορηγούς που συμμετείχαν στο έργο. Δεν πήγε όπως ελπίζαμε, αλλά προσπαθήσαμε. Η περιπέτειά μου θα τελειώσει στο Misano, αλλά η σχέση με όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την πρόκληση θα παραμείνει άθικτη για πάντα. Σας ευχαριστώ όλους», κατέληξε ο Ιταλός αναβάτης.

