Κώστας Τσιμίκας: Απών από τον αγώνα της Λίβερπουλ κόντρα στη Φούλαμ

Ο Κώστας Τσιμίκας θα απουσιάζει από τον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ στην πρεμιέρα της Premier League. Ο Έλληνας αμυντικός έχει πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από την προετοιμασία.

Ο 25χρονος παίκτης δεν αγωνίστηκε στο Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν υπολογίζει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και ελπίζει να ξεκινήσει προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα.

Για την ομάδα του Γερμανού προπονητή παραμένουν εκτός οι Τζόουνς, Τσάμπερλεϊν, Ζότα και Κέλεχερ. Για τη Λίβερπουλ επιστρέφει ο Άλισον που απουσίασε από την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Ο Κώστας ήταν άτυχος στην προπόνηση. Μπορεί να είναι έτοιμος να προπονηθεί την επόμενη εβδομάδα, κάτι που θα είναι χρήσιμο», δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ για τον αγώνα απέναντι στη Φούλαμ.

