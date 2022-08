Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα ενισχύσει την ομάδα της Ευρώπης στο Laver Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ενταχθεί στην ομάδα της Ευρώπης στο Laver Cup. Πρόκειται για μία σπουδαία στιγμή στην καριέρα του κορυφαίου Έλληνα τενίστα αφού θα έχουν για πρώτη φορά στην ιστορία θα αγωνιστούν μαζί ο Ράφα Ναδάλ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Ρότζερ Φέντερερ.

Μαζί τους θα είναι ακόμη ο Άντι Μάρεϊ και ο Κάσπερ Ρουντ. Είναι η τρίτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στη διοργάνωση ως μέλος της ομάδας με αρχηγό τον Μπιόρν Μποργκ.

Η ομάδα της Ευρώπης είναι αήττητη στο Laver Cup αφού έχει επικρατήσει στην Πράγα το 2017, στο Σικάγο το 2018, στη Γενεύη το 2019 και στη Βοστώνη το 2021. Σημειώνεται ότι η διοργάνωση δεν έγινε το 2020 λόγω του κορωνοϊού.

Στην Team World βρίσκονται μέχρι στιγμής οι Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ, Τέιλορ Φριτζ, Ντιέγκο Σβάρτσμαν και Τζακ Σοκ. Απομένουν δύο ακόμη παίκτες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

