Μουντιάλ 2022: Μία ημέρα νωρίτερα η πρεμιέρα

Το Μουντιάλ του Κατάρ θα ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο όπως ανακοίνωσε η FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία συμφώνησε να γίνει η τελετή έναρξης της διοργάνωσης μαζί με τον αγώνα της διοργανώτριας χώρας την Κυριακή 20 Νοεμβρίου.

Έτσι θα διατηρηθεί η παράδοση που θέλει το Μουντιάλ να ξεκινάει με αγώνα της χώρας που το φιλοξενεί. Σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο της FIFA, η τελετή έναρξης να πραγματοποιούνταν πριν από τον αγώνα του Κατάρ στις 21 Νοεμβρίου με αντίπαλο τον Ισημερινό.

Οι αναμετρήσεις Σενεγάλη-Ολλανδία και Αγγλία-Ιράν θα γίνονταν πριν την τελετή, γεγονός ασυνήθιστο για τη διοργάνωση.

«Η απόφαση ακολούθησε μια αξιολόγηση του ανταγωνισμού και των λειτουργικών επιπτώσεων, καθώς και μια διεξοδική διαδικασία διαβούλευσης και μια συμφωνία με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και την χώρα υποδοχής», αναφέρθηκε από την FIFA.

«Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα ενημερωθούν δεόντως, μέσω email, ότι οι σχετικοί αγώνες έχουν επαναπρογραμματιστεί και τα εισιτήριά τους θα παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από την νέα ημερομηνία/ώρα», σημειώνεται.

The men’s 2022 FIFA World Cup in Qatar will begin a day earlier than originally scheduled allowing the host nation to play the first game https://t.co/Zeh7YeOrSZ

— CNN (@CNN) August 12, 2022