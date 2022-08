Παναθηναϊκός: Στις 22 Αυγούστου ξεκινά η προετοιμασία

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου ξεκινά η προετοιμασία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το τριφύλλι θα δώσει σειρά φιλικών αγώνων από τις 3 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού:

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

Τη Δευτέρα 22/8 θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, με τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας (εξαιρουμένων των διεθνών) να τίθενται στη διάθεση του Ντέγιαν Ράντονιτς και των άμεσων συνεργατών του, Γκόραν Μπόσκοβιτς, Γιώργου Βόβορα και Θανάση Γιαπλέ.

Από το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας δεσπόζει το 4ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου 2022, στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου.

