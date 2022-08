US Open: Εκτός διοργάνωσης ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν θα αγωνιστεί στο φετινό US Open. Ο Γερμανός τενίστας, Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Roland Garros απέναντι στον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ζβέρεφ χειρουργήθηκε, έχασε το Wimbledon και έκανε αγώνα δρόμο προκειμένου να προλάβει το τελευταίο major της σεζόν. Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο απέσυρε τη συμμετοχή του.

Ο Ζβέρεφ ήταν φιναλίστ της διοργάνωσης το 2020, όπου έχασε τον τίτλο από τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ. Ο Γερμανός, πάντως, αναμένεται να αγωνιστεί στο Davis Cup τον Σεπτέμβριο.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανεβαίνει στο Νο.4 του ταμπλό. Στη διοργάνωση μπαίνει χωρίς προκριματικά ο Αμερικανός Στέφαν Κοζλόφ.

Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 25 Αυγούστου. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και τι θα γίνει με την περίπτωση του Νόβακ Τζόκοβιτς. Οι πιθανότητες να αγωνιστεί ο Σέρβος στη Νέα Υόρκη δεν είναι πολλές. Το US Open ξεκινάει στις 29 Αυγούστου.

Alexander Zverev has withdrawn from the US Open.

Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl

— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022