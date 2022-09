US Open: Ο Κύργιος εκθρόνισε τον Μεντβέντεφ

Ο Νικ Κύργιος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open. Ο φιναλίστ του Wimbledon είναι σε εξαιρετική κατάσταση και επικράτησε με 7-6(11), 3-6, 6-3, 6-2 του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος όχι μόνος χάνει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι αλλά πέφτει και από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Οι Ράφα Ναδάλ, Κάρλος Αλκαράθ και Κάσπερ Ρουντ είναι υποψήφιοι για το Νο.1 του κόσμου μετά το τέλος του τουρνουά.

Ο Κύργιος μετά την πρόκρισή του στα προημιτελικά του αμερικάνικου major κερδίζει επτά θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Από το Νο.25 θα βρεθεί σίγουρα στο Νο.18 κι έπεται συνέχεια.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελληνίδα Εύα Ασδεράκη διήυθυνε τον αγώνα του Κύργιου με τον Μεντβέντεφ. Ο 27χρονος τενίστας θα αντιμετωπίσει στην οκτάδα τον Καρέν Χατσάνοφ, που λύγισε τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα με 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 μετά από μεγάλο αγώνα σχεδόν τρεισήμισι ωρών.

Medvedev wants the crowd on their feet! pic.twitter.com/vHusSlIadD

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022