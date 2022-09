US Open: Ο Τιάφοου απέκλεισε τον Ναδάλ

Ο Φράνσις Τιάφοου επιβλήθηκε με 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 του Ράφα Ναδάλ και προκρίθηκε στην οκτάδα του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Αμερικανός τενίστας έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης και πήρε την πρόκριση μετά από 3 ώρες και 34 λεπτά αγώνα.

Ο Ισπανός δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ωστόσο έδειξε ικανός να κάνει την ανατροπή. Προηγήθηκε μάλιστα αλλά στο τέταρτο σετ αλλά ο Τιάφοου διαχειρίστηκε πολύ καλά την πίεση. Ο 24χρονος τενίστας θα αντιμετωπίσει στην οκτάδα τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ναδάλ μετά την ήττα του έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Κάσπερ Ρουντ διεκδικούν την κορυφή μετά τον αποκλεισμό του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Στη Νέα Υόρκη θα υπάρξει νικητής που δεν έχει κερδίσει Grand Slam στο παρελθόν αφού ο Μάριν Τσίλιτς, που είχε κατακτήσει τη διοργάνωση του 2014, τέθηκε εκτός προημιτελικών από τον Κάρλος Αλκαράθ. Οι Κύργιος, Κατσάνοφ, Αλκαράθ, Σίνερ, Ρούντ, Μπερετίνι, Ρούμπλεφ και Τιάφοου διεκδικούν το US Open και όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες.

